24 января 2026 в 15:41

Белый дом предупредил Европу о последствиях «самоубийственной» политики

Замглавы Белого дома Стивен Миллер: Европа медленно убивает себя

Европа планомерно убивает себя ошибочным подходом к некоторым аспектам политики, заявил Fox News замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер. По мнению представителя американской администрации, европейцам пора заняться энергетикой, мигрантами и инвестированием в оборонный сектор.

Европа медленно убивает себя, душа энергетику регулированием, делая себя зависимой от неэффективной «зеленой» энергии и зарубежных стран. <…> Европа убивает себя регуляциями, безумной миграционной политикой и отсутствием инвестирования в собственные вооруженные силы, — высказался Миллер.

Он отметил, что на протяжении многих лет европейские страны фактически опирались на оборонные расходы США, не уделяя достаточного внимания развитию собственных вооруженных сил. По его словам, президент Дональд Трамп сумел добиться от союзников по Альянсу согласия увеличить военные бюджеты до уровня 5% ВВП.

