В Европе забеспокоились из-за золота Германии в США Евродепутат Штрак-Циммерман призвала вернуть золотые резервы ФРГ из США

Член Европарламента Мари-Агнес Штрак-Циммерман потребовала срочно вернуть золотые резервы Германии, хранящиеся в США, сославшись на непредсказуемую политику американского президента Дональда Трампа. В интервью Der Spiegel она отметила, что более трети немецкого золота (свыше 1230 тонн) находятся в Нью-Йорке в условиях растущей глобальной неопределенности.

Более недопустимо, что около 37% золотых резервов Германии, более 1230 тонн, находятся в хранилищах Федеральной резервной системы в Нью-Йорке, — заявила Штрак-Циммерман

По ее мнению, геополитическая ситуация изменилась и доверие к союзникам не может заменить экономический суверенитет. Политик потребовала от правительства ФРГ представить четкий график полного возврата резервов и провести внеочередное заседание парламента для оценки рисков.

Ранее глава Центра исследований экономики (ZEW) Ахим Вамбах также заявил, что Германии стоит задуматься о рисках хранения золотовалютных резервов в США. По его словам, Соединенные Штаты не являются надежным партнером Евросоюза.