19 января 2026 в 18:54

В одной стране задумались о рисках хранения золота в США

Reuters: Германии посоветовали задуматься о рисках хранения золота в США

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Германии стоит задуматься о рисках хранения золотовалютных резервов в США, заявил глава Центра исследований экономики (ZEW) Ахим Вамбах. По его словам, которые приводит Reuters, США не являются надежным партнером ЕС.

В настоящее время США не являются надежным партнером ЕС. К этому относится и анализ тех зависимостей, которые вытекают из хранения немецких золотых резервов в Соединенных Штатах, — сказал Вамбах.

Ранее заместитель директора ИМЭМО им. Е. М. Примакова член-корреспондент РАН Владимир Миловидов заявил, что санкции и тарифная политика США привели к формированию мультивалютной системы и укреплению роли золота. По его мнению, полностью и намеренно от доллара не отказываются, но увеличение сделок с национальными валютами происходит само собой.

До этого президент США Дональд Трамп заявил о введении пошлин в размере 10% в отношении ряда европейских стран из-за ситуации вокруг Гренландии. В их числе — Дания, Норвегия, Швеция, Франция, ФРГ, Великобритания, Финляндия и Нидерланды.

