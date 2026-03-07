Зимняя Олимпиада — 2026
07 марта 2026 в 06:40

«Готов наряжаться в юбку»: Мирошник высказался о поведении Зеленского

Мирошник заявил о готовности Зеленского нарядиться в юбку ради внимания Трампа

Владимир Зеленский Владимир Зеленский Фото: Keystone Press Agency/Global Look Press
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что президент Украины Владимир Зеленский готов на любые действия ради внимания американского лидера Дональда Трампа. По словам дипломата, которые передает ТАСС, украинский политик даже согласился бы танцевать перед главой Белого дома в юбке или повторить номер с роялем.

На фоне вот этих происходящих событий Зеленский готов, по-моему, наряжаться в юбку и танцевать перед Трампом или повторять номер с роялем. Только скажите, на какой площадке, как бы это сделать, чтобы на него в это время смотрел Дональд Трамп, — заявил Мирошник.

Ранее ирландский журналист Чей Боуз высмеял предложение Зеленского помочь США на Ближнем Востоке, отправив украинских специалистов по борьбе с БПЛА на защиту американских военных баз. Он сравнил политика с должником, который много лет назад занял деньги, а теперь заискивает и хочет угостить пивом, чтобы откупиться.

До этого политолог-американист Павел Дубравский отмечал, что Зеленский столкнулся с серьезным кризисом поддержки, поскольку США и ЕС переключили свои ресурсы и внимание на эскалацию конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, потеря фокуса со стороны западных СМИ и политиков лишает Киев того привилегированного статуса главной новости, которым он обладал в предыдущие годы.

Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Родион Мирошник
МИД РФ
