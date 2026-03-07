Стало известно о проблемах с безопасностью в Белом доме В Белом доме возникли проблемы с безопасностью из-за недостатка места

Проблемы с безопасностью в Белом доме неоднократно возникали из-за нехватки места для выполнения официальных функций, заявил в интервью РИА Новости глава Комиссии по изящным искусствам США Родни Кук. Так он прокомментировал решение комиссии одобрить проект строительства бального зала в резиденции американского президента Дональда Трампа.

Раньше у нас были проблемы с безопасностью в Белом доме во время государственных приемов и других официальных мероприятий. Это абсолютно неприемлемо. Нам необходимо обезопасить наших гостей, не говоря уже о нашем президенте, когда он находится в своей резиденции, — сказал Кук.

Глава комиссии признал, что Белый дом слишком мал для своих функций и не подвергался серьезному расширению за последние 100 лет, в отличие от Капитолия. При этом оригинальными в здании не являются даже некоторые стены, пострадавшие при пожаре 1815 года. Кук отметил, что президент поручил финансировать проект за счет частных вложений.

Ранее американские СМИ писали, что Трамп все чаще размышляет об историческом наследии, отдавая приоритет материальным объектам и престижным наградам. По информации источников, его мысли сосредоточены на создании грандиозного наследия, которое будет напоминать о его правлении десятилетия спустя.