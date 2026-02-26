Зимняя Олимпиада — 2026
26 февраля 2026 в 13:06

Более 70 домов остались без горячей воды и отопления в российском городе

Не менее 75 домов остались без горячей воды и отопления в Ижевске

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru
Не менее 75 домов остались без горячей воды и отопления в Ижевске, сообщил «КП-Ижевск» со ссылкой на ПАО «Т Плюс». Кроме того, ситуация затронула 19 соцобъектов и шесть организаций.

Отмечается, что отключения коснулись зданий на улицах 40 лет Победы, Авиационной, Ильфата Закирова, Камбарской, Курортной, Ленина. Они связаны с ремонтом теплотрассы, работы планируют завершить к вечеру 26 февраля.

Ранее сообщалось, что прорыв труб привел к снижению температуры в 44 домах Уфы. Авария произошла ночью 17 февраля на улице 50 лет Октября. Проблема первоначально коснулась почти тысячи зданий. Большинство из них оперативно переключили на альтернативные теплотрассы.

До этого губернатор Иркутской области Игорь Кобзев сообщил, что в 78 жилых домах Бодайбо, пострадавших из-за аварии на коммунальном водоводе, восстановлено теплоснабжение. Всего же без тепла и воды остались более 160 домов. Несколькими днями стало известно, что около 20 тысяч человек лишились отопления из-за крупной коммунальной аварии в Коврове.

Россия
Ижевск
горячая вода
проблемы
отопление
