15 февраля 2026 в 13:30

Белгород остался без горячей воды? Новости 15 февраля, что с отоплением

Военнослужащие СПН «Ахмат» батальона «Ваха» группировки войск «Север» помогают мирным жителям в приграничных районах Белгородской области Военнослужащие СПН «Ахмат» батальона «Ваха» группировки войск «Север» помогают мирным жителям в приграничных районах Белгородской области Фото: Сергей Бобылев/РИА Новости
Население Белгорода может остаться без горячей воды до весны. Что происходит, удалось ли вернуть отопление, как ВСУ атакуют Белгородскую область, какова ситуация 15 февраля?

Что рассказал Гладков, вернули ли отопление в Белгород 15 февраля

Вечером 14 февраля губернатор Вячеслав Гладков рассказал об итогах заседания оперативного штаба Белгородской области. Гладков сразу сообщил самую неприятную новость для белгородцев.

«После подробного анализа разрушений, которые получили наши объекты энергохозяйства, мы понимаем, что те дома города Белгорода, которые подключены к централизованному теплоснабжению, до конца отопительного сезона не смогут получать горячую воду. К сожалению, повреждение после обстрелов ВСУ очень большое и очень серьезное», — объявил губернатор.

Он заверил, что во всем Белгороде сохраняется подача холодной воды, отведение канализации, подведение газа, тепла и электроэнергии. Это обеспечивают постоянные и резервные источники энергообеспечения. Гладков заверил, что помощь Белгороду оказывают министр энергетики Сергей Цивилев, министр строительства Ирек Файзуллин, руководство корпораций «Росатом», «Квадра», «РИР Энерго».

Как объяснил Гладков, круглосуточная работа аварийных бригад позволила вернуть Белгороду отопление — однако за счет подачи горячей воды. В связи с возвращением отопления в городе прекратили работу пункты обогрева.

«Тепло вернулось во все дома. А сейчас выбор: или тепло; а если его не будет, мы потеряем отопление — значит, мы потеряем и разморозим многоквартирные дома, а это огромный ущерб и для города, но самое главное — для каждой семьи. И допустить мы этого не можем. Поэтому есть перебои, самые существенные — с электроэнергией, но мы закрываем их резервной генерацией», — объяснил Гладков.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Где были обстрелы ВСУ 15 февраля, сколько БПЛА ударили в Белгород

По данным Минобороны РФ, с 20 часов вечера 14 февраля ВСУ устроили массированную атаку БПЛА на несколько регионов России. Силы ПВО уничтожили почти 200 беспилотников:

В период с 20 до 23 часов — 55 БПЛА над Краснодарским краем, а также над акваториями Азовского и Черного морей;

С 23 часов до 7 утра — 68 БПЛА над Крымом, Кубанью, Курской областью и Ставропольским краем, а также над акваториями Азовского и Черного морей;

С 7 до 9 утра — 88 БПЛА над Кубанью, Ставропольем, Адыгеей, Брянской, Астраханской, Волгоградской областями и акваториями Азовского и Черного морей.

Минобороны РФ не сообщает об атаках на Белгородскую область. Гладков рассказал, что в поселке Октябрьский Белгородского округа дрон ВСУ атаковал автомобиль. Мужчина и женщина получили многочисленные осколочные ранения, но выжили.

Что известно об ударе ВСУ по Кубани, сколько жертв

В ночь на 14 февраля ВСУ запустили десятки БПЛА по городам в Краснодарском крае. Жители Сочи и Адлера сообщали о мощных взрывах в небе.

В Темрюкском районе Кубани в поселке Волна из-за падения обломков беспилотника произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами. На утро 15 февраля тушение пожара продолжается.

«По состоянию на 10:00 15 февраля это два очага возгорания общей площадью 2,2 тыс. кв. метров. В борьбе с огнем участвуют 165 человек и 45 единиц техники», — сообщил оперштаб.

ВС Украины в зоне СВО ВС Украины в зоне СВО Фото: Социальные сети

В результате атаки пострадали два человека, их госпитализировали. Также под удар попали недействующая котельная в промзоне под Анапой и частный дом в Сочи.

Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Читайте также:

Ракетный удар по Белгороду: новости 14 февраля, блэкаут, сколько жертв

«Герани» зажгли фейерверк в Одессе: удары по Украине 15 февраля

Резня в храме в Челябинске 15 февраля: подробности нападения, сколько жертв

