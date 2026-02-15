Зимняя Олимпиада — 2026
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 15 февраля

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Различные регионы России ежедневно подвергаются атакам украинской армии. Какие территории оказались в опасности в ночь на 15 февраля?

Какие регионы ВСУ атаковали ночью 15 февраля

В ночь на 15 февраля в Темрюкском районе Краснодарского края из-за падения обломков беспилотника произошло возгорание резервуара с нефтепродуктами. Инцидент случился в поселке Волна, сообщил оперативный штаб региона.

«В поселке Волна Темрюкского района из-за падения обломков БПЛА загорелся резервуар с нефтепродуктами», — уточняется в сообщении.

По предварительным данным, пострадавших нет, на месте работают экстренные службы. К ликвидации пожара привлечены 67 человек и 20 единиц техники, включая сотрудников МЧС России по Краснодарскому краю. Информация о масштабах повреждений и объеме вытекающего топлива уточняется.

По данным Telegram-канала SHOT, ВСУ еще с вечера 14 февраля пытаются атаковать Краснодарский край, местные жители Сочи и Адлера сообщали о мощных взрывах в небе.

«Наиболее активно взрывы начали греметь после 22 часов и продолжаются до сих пор. Громче всего было в Адлере, по словам очевидцев, в окнах дрожали стекла, а у некоторых машин во дворах сработала сигнализация. Периодически воет сирена тревоги. Информации о разрушениях либо пострадавших пока не было», — говорится в посте.

Также в поселке Октябрьский Белгородского района беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал легковой автомобиль. В результате пострадали мужчина и женщина, находившиеся в машине, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

По словам политика, обоим пострадавшим оказана медицинская помощь, лечение продолжится амбулаторно. Автомобиль получил механические повреждения.

«Мужчина получил множественные слепые осколочные ранения руки и бедра, женщина — минно-взрывную травму и баротравму», — добавил Гладков.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

В ночь на 14 февраля Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 20 дронов противника.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 13 — над территорией Республики Крым, два БПЛА — над территорией Орловской области и по одному — над территориями Астраханской, Брянской, Курской, Липецкой областей и Московского региона», — уточнили в ведомстве.

Девушка, раненная при атаке украинского дрона в Ростовской области, погибла в больнице спустя полтора месяца. Беспилотник рухнул на дом семьи Насридиновых в ночь на 18 декабря 2025 года, произошел пожар. Родители и их 19-летняя дочь Дарья смогли выбраться, но получили сильные травмы.

Мать девушки скончалась сразу после пожара. Отец выжил, но сильно пострадал. Старший сын Артем в ту ночь не был дома и остался невредимым. Дарью в тяжелом состоянии доставили в одну из ростовских больниц, где ввели в медикаментозную кому.

В начале января она пришла в сознание, начала самостоятельно дышать и даже могла тихо говорить. Однако в конце месяца состояние резко ухудшилось: все началось с тяжелого дыхания, затем врачи диагностировали пневмонию, начался сепсис.

«У нее были такие глаза, полные испуга», — рассказал ее брат.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о смерти двух мужчин в результате атаки ВСУ на объект инфраструктуры. По его словам, в результате ударов украинских дронов за текущие сутки повреждены 94 квартиры и 14 автомобилей.

«Белгород подвергся обстрелу, в ходе которого выпущено 10 боеприпасов. На территории одного из инфраструктурных объектов погибли двое мужчин, пятеро получили ранения. Все пострадавшие госпитализированы в медицинские учреждения г. Белгорода. Врачи оценивают состояние одного из них как тяжелое, у остальных средняя степень. Поздно вечером за медицинской помощью обратилась еще одна пострадавшая. Женщина получила баротравму, находясь в квартире. Помощь оказана, лечение продолжит амбулаторно. Повреждены энергетическая инфраструктура, 94 квартиры в шести МКД, частный дом, коммерческий объект, 14 автомобилей, один из которых уничтожен», — сообщил Гладков.

В селе Азаровка Стародубского муниципального округа Брянской области в результате атаки украинских дронов погиб мужчина, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. По словам главы региона, атака была целенаправленной — беспилотники атаковали именно гражданскую машину. Власти окажут семье погибшего всю необходимую материальную помощь.

«Украинские террористы нанесли целенаправленный удар дронами-камикадзе по движущемуся гражданскому автомобилю в селе Азаровка Стародубского муниципального округа. В результате террористической атаки, к сожалению, погиб мирный житель. Выражаю глубокие соболезнования родным погибшего», — сообщил Богомаз.

