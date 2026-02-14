Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 14 февраля: инфографика

В ночь на 14 февраля Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 20 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 20 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 13 — над территорией Республики Крым, два БПЛА — над территорией Орловской области и по одному — над территориями Астраханской, Брянской, Курской, Липецкой областей и Московского региона, — уточнили в ведомстве.