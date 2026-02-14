Зимняя Олимпиада — 2026
14 февраля 2026 в 08:42

«Глаза, полные испуга»: скончалась раненная при атаке дрона ВСУ студентка

Пострадавшая при атаке БПЛА ВСУ под Ростовом 19-летняя студентка скончалась

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Девушка, раненная при атаке украинского дрона в Ростовской области, погибла в больнице спустя полтора месяца, сообщает «КП-Ростов-на-Дону». Беспилотник рухнул на дом семьи Насридиновых в ночь на 18 декабря 2025 года, произошел пожар. Родители и их 19-летняя дочь Дарья смогли выбраться, но получили сильные травмы.

Мать девушки скончалась сразу после пожара. Отец выжил, но сильно пострадал. Старший сын Артем в ту ночь не был дома и остался невредимым. Дарью в тяжелом состоянии доставили в одну из ростовских больниц, где ввели в медикаментозную кому.

В начале января она пришла в сознание, начала самостоятельно дышать и даже могла тихо говорить. Однако в конце месяца состояние резко ухудшилось: все началось с тяжелого дыхания, затем врачи диагностировали пневмонию, начался сепсис.

У нее были такие глаза, полные испуга, — рассказал ее брат.

Врачи боролись за жизнь Дарьи до последнего, но спасти ее не удалось. Вечером 6 февраля девушка ушла из жизни. Похороны прошли 9 февраля, Дарью похоронили рядом с мамой. Артем сейчас живет у своей девушки, а отцу, который еще восстанавливается после ранения, приходится снимать жилье.

Ранее боевики украинской националистической группировки «Азов» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) убили жителя города Димитрова. Мужчина пришел к ним на позицию за помощью, но боевики его связали и оставили умирать в горящем окопе.

