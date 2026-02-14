Зимняя Олимпиада — 2026
14 февраля 2026 в 07:30

Российские Деды Морозы напугали ВСУ в Дмитрове: успехи ВС РФ к утру 14 февраля

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
В ходе освобождения города Димитрова бойцы штурмового отряда 5-й бригады заметили, что противник начал паниковать из-за появления на улицах города российских военнослужащих в костюмах Деда Мороза. Что известно об этом и о других успехах ВС РФ к утру 14 февраля?

Российские Деды Морозы напугали ВСУ в Димитрове

Как сообщил командир отряда с позывным Пират, взаимодействие между подразделениями было на самом высоком уровне. Противник не понял, как ВС РФ «оказались уже у него в тылу». Они не успели подготовить нормальную оборону некоторых участков и районов.

«В самом конце мы устроили противнику праздник, показали, что мы действительно там есть, что не надо придумывать никаких историй, что не надо рисовать на карте того, чего нет. Наши военнослужащие в костюмах Деда Мороза организовали прогулки по городу и раздавали местным подарки небольшие, но это уже личная идея командиров подразделений была. И подняли русский флаг там, где он никогда больше не опустится. И праздничный салют. У нас в эфире поздравляли друг друга, а у противника по перехватам была паника, никто не ожидал», — отметил командир отряда.

О полном освобождении Димитрова было объявлено 27 декабря 2025 года.

Нарушили систему управления ВСУ в Днепропетровской области

Операторы FPV-дронов группировки войск «Восток» нарушили систему связи и управления подразделений ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

«В одном из населенных пунктов Днепропетровской области операторы разведывательных БПЛА войск беспилотных систем группировки „Восток“ выявили пункты управления ВСУ. Недалеко от пунктов управления противника в лесополосах также были обнаружены станции радиоэлектронной борьбы, предназначенные для защиты района от БПЛА. Точными ударами FPV-дронов операторы войск беспилотных систем вывели их из строя», — добавили в ведомстве.

Там добавили, что в самом населенном пункте операторы БПЛА уничтожили антенны и аппаратуру связи противника, расположенные в хозяйственных строениях.

Уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в Запорожской области

Расчеты орудий «Гиацинт-Б» группировки войск «Восток» уничтожили пункты управления беспилотной авиацией ВСУ в Запорожской области, заявили в Минобороны РФ.

«Расчеты 152-мм буксируемых гаубиц „Гиацинт-Б“ группировки войск „Восток“ уничтожили пункты управления беспилотными летательными аппаратами ВСУ в Запорожской области. Цели были выявлены операторами БПЛА во время проведения воздушной разведки. Они обнаружили, что в лесополосах противник замаскировал летательные аппараты, боеприпасы, антенны связи и оборудование, обеспечивавшие запуск и управление полетом», — рассказали в ведомстве.

В Минобороны отметили, что данные для стрельбы переданы в артиллерийское подразделение, которое огнем орудий «Гиацинт-Б» уничтожило пункты управления и технику противника.

«В результате удара нарушена система управления беспилотными средствами ВСУ на данном участке, что снизило возможности по ведению разведки и нанесению ударов по передовым позициям группировки войск„Восток», — подчеркнули в министерстве.

Поразили блиндажи ВСУ в Днепропетровской области

Артиллеристы из состава группировки «Центр» поразили блиндажи Вооруженных сил Украины в Днепропетровской области. Это стало возможным благодаря разведывательной работе российских штурмовиков, которые обнаружили цели, сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации.

«В ходе наступательных действий штурмовые группы выявили огневые позиции и блиндажи с живой силой ВСУ. Операторы разведывательных дронов войск беспилотных систем подтвердили данные штурмовиков и передали координаты позиции противника на пункт управления огнем артиллерии. Расчет точными попаданиями 130-мм осколочно-фугасными снарядами уничтожил позиции противника», — сказано в сообщении.

Также в министерстве рассказали, что расчеты операторов FPV-дронов группировки войск «Центр» преодолели полосу радиоэлектронной борьбы, прикрывавшую опорный пункт ВСУ, и нанесли удары оптоволоконными дронами по блиндажам противника на Красноармейском направлении.

Анастасия Аржевитина
А. Аржевитина
Российские Деды Морозы напугали ВСУ в Дмитрове: успехи ВС РФ к утру 14 февраля
