ВС РФ сильно потрепали ВСУ

Министерство обороны объявило, что за последнюю неделю Вооруженные силы России освободили четыре населенных пункта в зоне специальной военной операции. В частности, бойцы установили контроль над Чугуновкой и Глушковкой в Харьковской области, Сидоровкой в Сумской области, а также над Зализничным в Запорожской области.

Также за аналогичный срок российские средства противовоздушной обороны сбили 1243 украинских беспилотника. Расчеты противовоздушной обороны уничтожили пять крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и четыре украинские ракеты «Нептун».

Кроме того, по данным источника в силовых структурах, российские войска практически выбили резервные силы врага на Краснолиманском направлении. Противник почти утратил боеспособность. Расчеты БПЛА полностью контролируют логистику ВСУ на данном участке фронта. В Министерстве обороны это не комментировали.

Бойцы отомстили за Волгоградскую область

По данным Министерства обороны, в период с 7 по 13 февраля российские военные нанесли массированный и шесть групповых ударов по украинским объектам энергетики, топливной и транспортной инфраструктуры, используемым в военных целях. Удары высокоточным оружием и беспилотниками стали ответом на атаки Украины, в том числе и на Волгоградскую область.

В ведомстве уточнили, что среди пораженных целей также склады военно-технического имущества и ракетно-артиллерийского вооружения, военные аэродромы и места производства ударных беспилотников. Под удары попали пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников.

Как узнал источник в силовых структурах, российские военные также нанесли серию ударов фугасными авиабомбами по позициям украинских формирований в районе села Горькое, расположенного в Запорожской области. В результате атаки полностью ликвидированы подразделения элитного полка ВСУ «Шквал». В Министерстве обороны данную информацию не комментировали.

Российские дроны раздавили украинскую «Бабу-ягу»

Источник в российских силовых структурах сообщил, что недорогие FPV-дроны, оснащенные сетями и кусками арматуры, продемонстрировали высокую эффективность при ликвидации крупных украинских гексакоптеров типа «Баба-яга». Часто в результате такого столкновения уничтожаются оба летательных аппарата. Однако их стоимость несопоставима: цена перехватчика в десятки раз ниже цены тяжелого ударного беспилотника.

Как сообщил Telegram-канал «Взгляд в небо», российские штурмовики Су-25, получившие в войсках прозвище «летающие танки», нанесли удар по укрепленным позициям врага с применением тяжелых неуправляемых авиационных ракет С-13, известных как «Тулумбасы». Данный боеприпас предназначен для поражения особо прочных и защищенных объектов. Министерство обороны это не комментировало.

Украина рискует потерять не только Харьков и Одессу

Как считает заведующий кафедрой политического анализа Российского экономического университета имени Плеханова полковник в отставке Андрей Кошкин, в случае затягивания конфликта Украина рискует потерять контроль не только над Харьковом и Одессой. Он обратил внимание, что западные специалисты, в том числе американский эксперт по международным отношениям Гилберт Доктороу, уже указывают Киеву на подобные риски.

Кошкин добавил, что Россия не останавливает боевые действия во время переговоров, так как уже неоднократно наступала «на одни и те же грабли». Он напомнил, что добрую волю Москвы расценивали как слабость, а ВСУ пытались использовать эти периоды затишья для переформатирования войск и совершения провокаций.

Сможет ли Сырский реформировать ВСУ

Переформатирование Вооруженных сил Украины вряд ли усилит противовоздушную оборону страны, так как она полностью зависит от западных ракет, предположил депутат Госдумы Алексей Журавлев. Он отметил, что из слов главнокомандующего войсками Александра Сырского не ясно, в чем заключается эффективность инициативы по созданию отдельного рода войск.

Что касается личного состава, продолжил парламентарий, предполагать, что Киев будет испытывать его недостаток «было бы странно». Журавлев убежден, что мобилизационный потенциал «там и сейчас огромный».

