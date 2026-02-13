Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
13 февраля 2026 в 12:19

Названо число освобожденных за неделю населенных пунктов

Минобороны РФ: ВС России за неделю освободили четыре населенных пункта

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российские военные за неделю освободили четыре населенных пункта в зоне СВО, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В частности, бойцы установили контроль над Чугуновкой и Глушковкой в Харьковской области, Сидоровкой в Сумской области, а также над Зализничным в Запорожской области.

В течение недели в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенными пунктами Чугуновка Харьковской области и Сидоровка Сумской области, — говорится в сообщении.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил государственные награды бойцам группировки войск «Юг». Глава ведомства также высоко оценил работу подразделений беспилотных систем.

До этого оператор БПЛА ВС РФ с позывным Хан заявил, что военнослужащие российской группировки «Юг» уничтожили группу бойцов ВСУ на Константиновском направлении. По его словам, противник пытался перебросить пехоту, используя автомобильную технику и укрываясь в лесополосах. Для поражения противника применялись сбросные боеприпасы и FPV-дроны, добавил оператор БПЛА.

Россия
Минобороны РФ
ВС РФ
СВО
Запорожская область
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Я виновата»: сестра Фриске разрыдалась из-за кошмарного инцидента
В США заявили о провале «лучшего в мире танка»
«Вам будет сильно плохо»: жительница ДНР раскрыла правду о методах СБУ
Лукьяненко ответил, может ли ИИ написать культовое произведение
Переписка сообщниц Эпштейна вскрыла планы «рыбалки» с латвийским премьером
«Сюрприз»: Асташенок ответил подтрунивающим над ним участникам «Корней»
«Просто смешно»: российская певица в 43 года захотела родить ребенка
Мужчина занялся «сексом» с пылесосом на глазах прохожих
Политолог ответил, примет ли Трамп участие в переговорах России и Украины
Экс-генсек НАТО призвал возобновить диалог с Россией
Военком открыл стрельбу по мужчине
Бомба в песочнице, удар по кафе, откуп от армии: ВСУ атакуют РФ 13 февраля
Российский актер стал звездой TikTok благодаря классике
Исполнитель культового хита Moskau неожиданно скончался
Центробанк принял неожиданное решение по ключевой ставке
Политолог назвал возможные сроки проведения выборов на Украине
Российский космонавт на «Драконе» отправился к МКС
Оззи Осборн может «вернуться с того света» и спеть на Ozzfest
Блогер Лебедев назвал лучшее место для жизни
Подпольный пивзавод ликвидировали в Новосибирске
Дальше
Самое популярное
Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев
Культура

Работа в Риге, двое детей, мнение об СВО: как живет актер Антон Васильев

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете
Семья и жизнь

Диета «Стол № 9»: полный список продуктов и меню на неделю при диабете

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 12 февраля: куча трупов, гибель автоколонны

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.