Названо число освобожденных за неделю населенных пунктов Минобороны РФ: ВС России за неделю освободили четыре населенных пункта

Российские военные за неделю освободили четыре населенных пункта в зоне СВО, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале. В частности, бойцы установили контроль над Чугуновкой и Глушковкой в Харьковской области, Сидоровкой в Сумской области, а также над Зализничным в Запорожской области.

В течение недели в результате активных наступательных действий подразделений группировки войск «Север» установлен контроль над населенными пунктами Чугуновка Харьковской области и Сидоровка Сумской области, — говорится в сообщении.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов вручил государственные награды бойцам группировки войск «Юг». Глава ведомства также высоко оценил работу подразделений беспилотных систем.

До этого оператор БПЛА ВС РФ с позывным Хан заявил, что военнослужащие российской группировки «Юг» уничтожили группу бойцов ВСУ на Константиновском направлении. По его словам, противник пытался перебросить пехоту, используя автомобильную технику и укрываясь в лесополосах. Для поражения противника применялись сбросные боеприпасы и FPV-дроны, добавил оператор БПЛА.