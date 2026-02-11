Российские военные разгромили группу ВСУ, пытавшуюся скрыться в лесополосах Российские военные уничтожили группу бойцов ВСУ на Константиновском направлении

Военнослужащие российской группировки «Юг» уничтожили группу бойцов ВСУ на Константиновском направлении, сообщил РИА Новости оператор БПЛА ВС РФ с позывным Хан. По его словам, противник пытался перебросить пехоту, используя автомобильную технику и укрываясь в лесополосах.

Заезжала группа, высаживала пехоту, и она заходила по посадкам. По команде командира роты мы начинали отрабатывать по ним, уничтожили оперативно, — рассказал Хан.

Для поражения противника применялись сбросные боеприпасы и FPV-дроны, добавил оператор БПЛА. Данная операция стала частью боевых действий в Донбассе.

Ранее в Днепропетровской области был уничтожен взвод элитного подразделения ВСУ. Полк «Скала» попал под удар из-за отключения спутниковой связи Starlink.

До этого операторы разведывательно-ударного центра «Рубикон» уничтожили замаскированный склад боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области. Полевой пункт хранения был обнаружен в заброшенном строении вблизи населенного пункта Орлы. Для его ликвидации применялся ударный беспилотник «Молния».