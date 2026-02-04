Зимняя Олимпиада — 2026
04 февраля 2026 в 10:13

Дрон «Молния» ликвидировал полевой склад снарядов ВСУ

ВС России уничтожили полевой пункт ВСУ при помощи беспилотника «Молния»

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Операторы разведывательно-ударного центра «Рубикон» уничтожили замаскированный склад боеприпасов ВСУ в Днепропетровской области, сообщили ТАСС в Минобороны РФ. Полевой пункт хранения был обнаружен в заброшенном строении вблизи населенного пункта Орлы, после чего для его ликвидации был применен ударный беспилотник «Молния».

В результате точного попадания «Молнии» пункт хранения боеприпасов противника был полностью уничтожен: кадры объективного контроля фиксировали интенсивное горение на цели со множественной вторичной детонацией, — добавили в ведомстве.

Ранее российские военные в ходе комбинированного удара на Харьковском направлении уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS. Ликвидированная в районе Юрченково техника использовалась для обстрелов гражданских объектов Белгорода. Вместе с ней был нейтрализован взвод личного состава ВСУ.

До этого группировка войск «Запад» и мобильные огневые группы сбили 19 беспилотников самолетного типа и 58 тяжелых боевых квадрокоптеров ВСУ. В Минобороны РФ уточнили, что за этот период было выявлено и ликвидировано 43 пункта управления беспилотной авиацией противника.

ВСУ
дроны
ВС РФ
Днепропетровская область
