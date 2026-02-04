Группировка «Запад» доложила о боевых успехах ВС РФ на фронте Войска «Запада» ВС РФ за сутки уничтожили 58 тяжелых боевых квадрокоптеров ВСУ

За прошедшие сутки расчеты ПВО группировка войск «Запад» и мобильные огневые группы сбили 19 беспилотников самолетного типа и 58 тяжелых боевых квадрокоптеров ВСУ, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Также за этот период было выявлено и ликвидировано 43 пункта управления беспилотной авиацией противника.

Расчетами ПВО и мобильными огневыми группами сбиты в воздухе 19 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа и 58 тяжелых боевых квадрокоптеров ВСУ, — сказано в сообщении.

Помимо этого, были уничтожены два склада с боеприпасами, три миномета и семь наземных роботизированных комплексов, добавили в ведомстве. В ходе боевых действий двое военнослужащих ВСУ сложили оружие и сдались в плен.

Ранее младший сержант Роман Чамаев в одиночку ликвидировал группу диверсантов ВСУ во время доставки припасов, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. В ведомстве добавили, что его неожиданный фланговый удар привел к уничтожению большей части вражеского отряда.

До этого российский ефрейтор Юрий Ендальцев спас жизнь сослуживцу, который получил серьезные ранения в результате атаки украинского беспилотника. Несмотря на угрозу новых атак, он оказал первую помощь и эвакуировал товарища в безопасное место.