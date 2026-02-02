Российский ефрейтор эвакуировал товарища под огнем дронов и спас ему жизнь

Российский ефрейтор эвакуировал товарища под огнем дронов и спас ему жизнь Минобороны РФ: Ефрейтор Ендальцев спас раненого сослуживца после атаки дрона ВСУ

Российский ефрейтор Юрий Ендальцев спас жизнь сослуживцу, который получил серьезные ранения в результате атаки украинского беспилотника, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Несмотря на угрозу новых атак, он оказал первую помощь и эвакуировал товарища в безопасное место.

Юрий Ендальцев, продолжая вести огонь по дронам, добрался до раненого. Затем, несмотря на угрозу атаки, оказал первую помощь раненому и эвакуировал товарища в безопасное место, — сказано в сообщении.

Ведя огонь по приближающимся дронам, отважный боец сумел стабилизировать состояние пострадавшего. Благодаря его самоотверженным действиям жизнь российского военнослужащего была сохранена, заключили в ведомстве.

Ранее рядовой Вооруженных сил России Илья Жариков в одиночку предотвратил срыв штурмовой операции армии, сообщили в Минобороны РФ. Как уточнили в ведомстве, для этого военнослужащий подорвал замаскированное минное поле противника, которое мешало продвижению российских войск. В результате минное поле было частично уничтожено, и штурмовики смогли безопасно пройти.

До этого командир взвода 177-го отдельного гвардейского полка морской пехоты с позывным Чуваш рассказал, что ему удалось выжить при атаке БПЛА благодаря личному талисману. По словам бойца, от гибели его уберег шеврон «Спаси и сохрани». Данный полк действует в интересах группировки войск «Центр».