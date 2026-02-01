Зимняя Олимпиада — 2026
Российский боец в одиночку предотвратил срыв штурмовой операции

Российский боец Жариков подорвал минное поле ВСУ с помощью беспилотника

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Гвардии рядовой Вооруженных сил России Илья Жариков в одиночку предотвратил срыв штурмовой операции армии, сообщили в Министерстве обороны РФ. Как уточнили в ведомстве, для этого военнослужащий подорвал замаскированное минное поле противника, которое мешало продвижению российских войск. В результате минное поле было частично уничтожено, и штурмовики смогли безопасно пройти, передает ТАСС.

Получив информацию о том, что личный состав штурмовой группы находится на безопасном удалении, гвардии рядовой Жариков уничтожил минно-взрывное заграждение с применением беспилотной системы типа FPV, — говорится в сообщении.

Ранее старший сапер 56-го гвардейского десантно-штурмового полка группировки войск «Север» с позывным Шахтер рассказал, что Вооруженные силы Украины при отступлении в Сумской области оставили смертельную ловушку для мирных жителей. По словам военнослужащего, после отхода противника из населенного пункта там была обнаружена заминированная входная дверь жилого дома.

