Врач назвала циркулирующие сейчас в России ОРВИ Врач Вахрушева: в России циркулируют преимущественно риновирусы и аденовирусы

В России сейчас циркулируют преимущественно риновирусы и аденовирусы, сообщила РИА Новости директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева. По ее словам, такая картина наблюдается на фоне спада заболеваемости гриппом.

Наибольшую долю занимают риновирусы — 41% — и аденовирусы — 40%, при заражении которыми инфекция переносится значительно легче и с меньшим числом осложнений и госпитализаций, чем при инфицировании вирусом гриппа, — отметила медик.

Ранее сообщалось, что в Ленинградской области на 10-й неделе эпидемического сезона заболеваемость ОРВИ и гриппом увеличилась на 20,4% по сравнению с предыдущей неделей. Несмотря на такой скачок, эпидемические пороги по совокупному населению региона пока не превышены.

До этого инфекционист Владимир Неронов заявил, что в Москве и Подмосковье в марте ожидается пик заболеваемости ОРВИ. Он напомнил, что в группу риска входят дети, пожилые, беременные, люди с хроническими болезнями и те, кто работает в коллективах.