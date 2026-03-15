15 марта 2026 в 03:41

Главный онколог Минздрава раскрыл средний возраст заболевания раком в РФ

Каприн: средний возраст заболевания раком в России составляет 65 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Средний возраст заболевания раком в России составляет около 65 лет, заявил РИА Новости главный онколог Минздрава РФ, генеральный директор НМИЦ радиологии Минздрава России академик РАН Андрей Каприн. По его словам, за последнее десятилетие этот показатель вырос приблизительно на год.

Основной пик первичного выявления по-прежнему приходится на старшую возрастную группу. Средний возраст пациента составляет порядка 65 лет, — сказал Каприн.

Ранее врач-онколог, кандидат медицинских наук Евгений Черемушкин заявил NEWS.ru, что вакцины от рака, разработанные в России, способствуют предотвращению рецидивов. При этом, по его словам, на сегодняшний день не существует лекарства, способного полностью побороть онкологию.

До этого первый заместитель главы Федерального медико-биологического агентства Татьяна Яковлева заявила, что три пептидные вакцины против колоректального рака готовы к использованию. По ее словам, работа ведется в научно-клинических центрах в Одинцово и уже начался отбор пациентов для первых клинических испытаний.

рак
болезни
здоровье
онкология
Главный онколог Минздрава раскрыл средний возраст заболевания раком в РФ
