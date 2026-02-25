Зимняя Олимпиада — 2026
25 февраля 2026 в 11:56

В России пациенты с раком кишечника встали в очередь за новыми вакцинами

ФМБА заявило о готовности к применению новых вакцин от колоректального рака

Первый заместитель руководителя Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) Татьяна Яковлева сообщила о готовности трех пептидных вакцин от колоректального рака к применению, передает РИА Новости. Разработка проходит в национально-научных клинических центрах в Одинцово, и уже ведется отбор пациентов для первых инъекций, отметила она на сессии Форума будущих технологий.

Наш город Одинцово, где находятся национально-научные клинические центры, они уже зарегистрировали пептидную неоонковакцину от колоректального рака. <...> К сожалению, на них нет тарифов, пока они делают это за свой счет. И поэтому, конечно, масштабирование процесса должно быть, — сказала Яковлева.

По словам замглавы ФМБА, пока что пациенты получают вакцины за счет клиник, однако в дальнейшем планируется масштабирование программы и возможное включение препаратов в тарифные планы для более широкого применения.

Ранее хирург-колопроктолог Джеймс Кинросс заявил, что для своевременного выявления ранних признаков рака кишечника необходимо внимательно относиться к любым изменениям стула. Он рекомендовал тщательно отслеживать такие параметры, как частота, консистенция, форма и цвет.

