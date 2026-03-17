Штурм дала дельный совет Распутиной на фоне жилищного скандала

Исполнительнице Маше Распутиной и другим артистам стоит быть менее тщеславными, заявила певица Наталья Штурм в своем Telegram-канале. Так она прокомментировала недавнюю жалобу Распутиной в Верховный суд на то, что ее выселяют из дома в Подмосковье.

Артистам нужно быть менее тщестлавными. Жили бы и дальше без росписи. Но надо же было всем показать: меня взяли замуж! На мне женились! <...> Имеет бывшая право на половину, если не было брачного контракта? Да, имеет, — уточнила Штурм.

Ранее сообщалось, что Распутиной угрожает выселение из подмосковного особняка в Таганьково из-за затяжного имущественного спора. Судебные решения последних лет изменили расклад сил в ее конфликте с бывшей женой супруга Виктора Захарова. С Захарова взыскали крупную сумму в пользу экс-супруги, и теперь она претендует на жилье. Распутина обратилась в Верховный суд, чтобы защитить свой дом, в котором проживает ее старшая дочь с инвалидностью второй группы.

До этого певица Лариса Долина рассказала о том, как недавний скандал, связанный с утратой квартиры, повлиял на ее взгляды и творческую деятельность. Она подчеркнула, что личные переживания стали стимулом для создания новых произведений.