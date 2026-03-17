Распутину выселяют из собственного дома

Певица Маша Распутина столкнулась с угрозой выселения из своего подмосковного особняка в Таганьково из-за затяжного имущественного спора с бывшей женой своего супруга Виктора Захарова, сообщает Telegram-канал «112». Артистка вложила в ремонт этого дома все средства от продажи собственной недвижимости.

По информации канала, суды последних лет изменили расклад сил. С Захарова взыскали 70 млн рублей в пользу экс-супруги. Ситуация осложняется тем, что оба бывших супруга признаны банкротами, и теперь оппонентка певицы претендует на жилье.

В отчаянии Распутина обратилась в Верховный суд, пытаясь защитить свой дом, в котором также проживает ее старшая дочь, имеющая инвалидность второй группы. Артистка утверждает, что бывшая жена мужа никогда не работала и жила на его содержании, а принудительный переезд станет настоящей трагедией для ее семьи.

