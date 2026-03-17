17 марта 2026 в 18:43

Пентагон объяснил отказ обсуждать переброску морпехов на Ближний Восток

Пентагон отказался комментировать переброску морпехов на Ближний Восток

Министерство войны США отказалось подтверждать информацию о переброске десантного корабля USS Tripoli с подразделениями морской пехоты на Ближний Восток, сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ Пентагона. В военном ведомстве сослались на политику неразглашения деталей оперативного маневрирования сил и отказались комментировать будущие или гипотетические перемещения.

В целях обеспечения безопасности операций мы не комментируем будущие или гипотетические перемещения сил, — сказали в ведомстве агентству.

Телеканал CNN со ссылкой на информированные источники до этого сообщал, что USS Tripoli миновал Сингапур и взял курс на Ближний Восток для участия в возможной операции против Ирана. По данным журналистов, на борту корабля находится 31-е экспедиционное подразделение морской пехоты США численностью около 2,2 тыс. человек, которое обычно дислоцируется на Окинаве.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что если конфликт между США и Ираном перерастет в горячую фазу, американские военные столкнутся с боями беспрецедентной интенсивности. По мнению эксперта, президент Дональд Трамп совершил ошибку. Он подчеркнул, что морпехов ВС США на Ближнем Востоке ждет «мясорубка невиданных масштабов».

NEWS.ru запустил спецпроект «35 лет без СССР»
Студентка едва не забила пенсионерку молотком из-за мошенников: подробности
Трамп уличил Байдена в напрасных многомиллиардных тратах
Фигурист Григорий Родин сменил спортивное гражданство
Рубль укрепил свои позиции в международных расчетах
В США оценили боевую мощь России
Французские военные осуществили «ядерный удар»
Домашний ритм: как совместные ужины удерживают семью вместе
Власти Ливана огласили число пострадавших от атак Израиля
В России зарегистрировали товарный знак Corolla
Пьяный подросток разнес стекло в электричке
Политолог предрек Украине непростую участь при вступлении в ЕС
Макрон выступил против расширения операции ЕС в Красном море
«Нам и не надо было»: Трамп пожаловался на решение стран НАТО по Ирану
«Был убит вчера»: Трамп о смерти Лариджани
«112»: убийцей 12-летнего ребенка в Ногинске оказалась его мать
Садовод посоветовала, как ускорить таяние снега на грядке
Настоящие герои: как Россия триумфально выступила на Паралимпиаде
Дело против экс-главы российского региона поступило в суд
Штурм дала дельный совет Распутиной на фоне жилищного скандала
Дальше
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
