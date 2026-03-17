Пентагон объяснил отказ обсуждать переброску морпехов на Ближний Восток

Министерство войны США отказалось подтверждать информацию о переброске десантного корабля USS Tripoli с подразделениями морской пехоты на Ближний Восток, сообщает РИА Новости со ссылкой на ответ Пентагона. В военном ведомстве сослались на политику неразглашения деталей оперативного маневрирования сил и отказались комментировать будущие или гипотетические перемещения.

В целях обеспечения безопасности операций мы не комментируем будущие или гипотетические перемещения сил, — сказали в ведомстве агентству.

Телеканал CNN со ссылкой на информированные источники до этого сообщал, что USS Tripoli миновал Сингапур и взял курс на Ближний Восток для участия в возможной операции против Ирана. По данным журналистов, на борту корабля находится 31-е экспедиционное подразделение морской пехоты США численностью около 2,2 тыс. человек, которое обычно дислоцируется на Окинаве.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что если конфликт между США и Ираном перерастет в горячую фазу, американские военные столкнутся с боями беспрецедентной интенсивности. По мнению эксперта, президент Дональд Трамп совершил ошибку. Он подчеркнул, что морпехов ВС США на Ближнем Востоке ждет «мясорубка невиданных масштабов».