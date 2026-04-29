29 апреля 2026 в 07:37

Озвучено, когда россияне начнут получать детские пособия за май

Соцфонд перечислит единое пособие на детей до майских праздников в конце апреля

Социальный фонд России перечислит единое пособие на детей досрочно — до начала майских праздников, сообщил РИА Новости доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Досрочное перечисление коснется семей, выбравших безналичную форму получения через банк.

Учитывая тот факт, что единое пособие, как правило, выплачивается 3-го числа, в связи с праздничными и выходными днями (1-3 мая) выплата будет перечислена еще до них — 29 или 30 апреля, — пояснил эксперт.

Тем, кто получает пособие через «Почту России», деньги придут в мае — до 25-го числа, согласно графику работы отделений в конкретном регионе. Миллионы российских семей получат социальную поддержку на детей раньше обычного срока, что позволит им планировать бюджет на праздничные дни без задержек.

Ранее сообщалось, что работающим пенсионерам в 2027 году пересчитают пенсии с 1 августа по страховым взносам в беззаявительном порядке. Депутат Госдумы Алексей Говырин объяснил, что такая мера является дополнительным каналом роста выплат наряду с индексацией. Именно этот механизм имеется в виду под «двумя индексациями», о которых начали говорить в СМИ на прошлой неделе.

Озвучено, когда россияне начнут получать детские пособия за май
