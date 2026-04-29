В России утвердили новый необычный ГОСТ В России утвердили новый ГОСТ на все виды торговых предприятий

В России утвердили новый ГОСТ на все виды торговых предприятий, которые включают в себя супермаркеты, киоски, пункты выдачи заказов, минимаркеты, постаматы и другие формы, сообщили в Роскачестве. По данным ведомства, которые приводит ТАСС, принятие новой редакции государственного стандарта обусловлено вызовами времени, когда активно развивается электронная торговля.

Принятие новой редакции стандарта отражает структурные изменения рынка, связанные с бурным ростом электронной коммерции. Документ призван унифицировать подходы к учету, планированию и развитию как традиционной, так и цифровой торговой инфраструктуры на территории России, — пояснили в ведомстве.

В основе ГОСТа — размер площадей, ассортимент, формат обслуживания и технологические процессы. Все форматы разделили по масштабу: гипермаркеты, супермаркеты, магазины-склады, а также малые объекты — минимаркеты, павильоны, киоски, мобильные точки.

Главным новшеством стало включение в государственный стандарт логистических объектов и цифровых платформ. ГОСТ вводит признаки для распределительных центров, сортировочных хабов, пунктов приема и выдачи заказов и постаматов. Документ вступит в силу с 1 июня 2027 года.

Ранее стало известно, что в Госдуме завершили разработку обновленного ГОСТа для вейпов, проект приказа уже направлен на регистрацию в Росстандарт и будет опубликован в ближайшее время. Новый стандарт устанавливает срок годности, вводит ограничения по объему жидкости, а также уточняет требования к размещению предупреждающих надписей на упаковке по аналогии с сигаретной продукцией.