25 апреля 2026 в 14:03

В России подготовили обновленный ГОСТ на вейпы

Рабочая группа завершила разработку обновленного ГОСТа для вейпов, проект приказа уже направлен на регистрацию в Росстандарт и будет опубликован в ближайшее время, заявил РИА Новости депутат Госдумы Александр Толмачев. По его словам, новый стандарт устанавливает срок годности, вводит ограничения по объему жидкости, а также уточняет требования к размещению предупреждающих надписей на упаковке по аналогии с сигаретной продукцией.

Парламентарий уточнил, что обновленные нормы вводят предельный срок годности продукции, который теперь будет составлять два года. Данная мера направлена в том числе на предотвращение нелегальных схем, при которых изъятые из оборота устройства и жидкости спустя годы могут снова появляться на рынке после хранения на складах.

Ранее председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдума планирует уже в мае этого года принять решение о передаче регионам права запрещать продажу вейпов. Соответствующая поправка в закон находится на рассмотрении парламента.

До этого врач — аллерголог Елена Пятикова рассказала, что поражение легких от вейпов может развиться за несколько месяцев. Специалист отметила, что такое состояние называют «попкорновой болезнью», которая в критических случаях заканчивается летальным исходом.

