Володин анонсировал запрет на продажу вейпов в России

Госдума планирует уже в мае принять решение о передаче регионам права запрещать продажу вейпов, сообщил в МАКСе председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, соответствующая поправка в закон уже находится на рассмотрении парламента.

В настоящее время на рассмотрении Государственной думы находится поправка, которой предлагается предоставить регионам полномочия по запрету продажи вейпов, — написал Володин.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев заявил, что за несоблюдение правил маркировки вейпов теперь предусмотрен штраф в размере 50 тыс. рублей. По его словам, нарушение стандартов качества продукции может серьезно навредить здоровью.

До этого глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что доля курильщиков табака среди россиян в возрастной группе от 15 лет и старше составляет 17,73%. По его словам, потребление алкоголя в стране увеличилось до 8,06 литра этанола на человека.