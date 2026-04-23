23 апреля 2026 в 14:43

Володин анонсировал запрет на продажу вейпов в России

Володин: Госдума планирует передать регионам право запрещать продажу вейпов

Вячеслав Володин Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Госдума планирует уже в мае принять решение о передаче регионам права запрещать продажу вейпов, сообщил в МАКСе председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, соответствующая поправка в закон уже находится на рассмотрении парламента.

В настоящее время на рассмотрении Государственной думы находится поправка, которой предлагается предоставить регионам полномочия по запрету продажи вейпов, — написал Володин.

Ранее заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев заявил, что за несоблюдение правил маркировки вейпов теперь предусмотрен штраф в размере 50 тыс. рублей. По его словам, нарушение стандартов качества продукции может серьезно навредить здоровью.

До этого глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что доля курильщиков табака среди россиян в возрастной группе от 15 лет и старше составляет 17,73%. По его словам, потребление алкоголя в стране увеличилось до 8,06 литра этанола на человека.

Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась

Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита

Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных

