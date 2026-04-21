В Госдуме рассказали о новых методах контроля за оборотом вейпов

За несоблюдение правил маркировки вейпов теперь предусмотрен штраф в размере 50 тыс. рублей, заявил NEWS.ru заместитель председателя комитета Госдумы по молодежной политике Александр Толмачев. По его словам, нарушение стандартов качества продукции может серьезно навредить здоровью.

Принят во втором и третьем чтении закон об ответственности за нарушение маркировки табачной и никотинсодержащей продукции. Штраф — 50 тыс. рублей. Больше пяти миллионов россиян — постоянные покупатели вейпов и жидкостей для них. Это огромная аудитория. «Парилки» — товар, который при несоблюдении требований к качеству может нанести чувствительный удар по здоровью. У нас уже есть опыт контроля аналогичной продукции — регулирование рынка производства и продажи алкоголя. Итог — случаи отравлений крепкими напитками, приобретенными официально, в магазине, где реализация идет по всем правилам, сведены к нулю, — поделился Толмачев.

Он подчеркнул, что отравление от вейпа, как от глотка спирта, невозможно, однако длительные негативные последствия для организма от употребления контрафактной продукции вполне реальны. Поэтому, по словам депутата, нужен строгий контроль качества, как для алкоголя и других никотиновых изделий.

Когда в качестве возражения против контроля приводятся аргументы о том, что такие инструменты ограничивают развитие бизнеса и сдерживают выход на рынок новых игроков, возникает логичный вопрос: что пытаются скрыть те, кто не готов к лицензированию и маркировке? Жидкость из подпольного цеха, капля которой действительно может убить лошадь? Как раз участники серой и черной зоны мешают нормальной работе законопослушных предпринимателей. Кроме того, меры навели порядок с уплатой налогов. Магазинчики с вейпами порой так же непрозрачны, как продаваемые там изделия. Не исключено, что деньги от продажи идут на финансирование противозаконных дел, — заключил Толмачев.

Ранее глава Минздрава РФ Михаил Мурашко сообщил, что доля курильщиков табака среди россиян в возрастной группе от 15 лет и старше составляет 17,73%. По его словам, потребление алкоголя в стране увеличилось до 8,06 литра этанола на человека.