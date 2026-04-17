Мурашко привел данные по курению и употреблению алкоголя в России

Распространенность курения табака среди россиян в возрасте 15 лет и старше составляет 17,73%, следует из презентации главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, представленной на итоговой коллегии ведомства. При этом потребление алкоголя в стране достигло 8,06 литра этанола на душу населения, передает корреспондент NEWS.ru.

Мы проводим последовательную и жесткую работу по ограничению физической и экономической доступности алкоголя и никотинсодержащей продукции. Региональная составляющая также имеет значение, мы все знаем субъекты, где проводятся мероприятия, ограничивающие доступ к алкоголю, и мы уже видим результаты по улучшению основных медико-демографических показателей в них, — прокомментировал данные Мурашко.

Ранее пульмонолог Владимир Бекетов заявил, что безникотиновые вейпы, как и другие электронные сигареты, вызывают специфическое поражение легких EVALI. По его словам, люди нередко переходят на использование этих устройств в попытке бросить курить обычные сигареты. Однако это не решает проблему, а лишь ухудшает ее.

До этого терапевт Екатерина Сысоева заявила, что никотин, который попадает в организм через вейпы, при длительном употреблении снижает когнитивную гибкость. Кроме того, это ухудшает память и способность к планированию.