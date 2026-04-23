Врач рассказала о главной опасности вейпов

Поражение легких от вейпов может развиться за несколько месяцев, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач — аллерголог, пульмонолог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Елена Пятикова. Она отметила, что такое состояние называют «попкорновой болезнью».

В критических случаях это заканчивается тяжелой хронической болезнью легких и даже летальным исходом, — рассказала Пятикова.

Врач объяснила, что к симптомам такого состояния относятся кашель, который не приносит облегчения, сухой или с малым эффектом, одышка даже при минимальной физической активности, свистящие звуки при дыхании, ощущение сдавленности или жжения в области грудной клетки. При появлении признаков «попкорновой болезни» она посоветовала как можно быстрее обратиться к врачу.

Ранее врач Екатерина Сысоева рассказала, что никотин, который попадает в организм через вейпы, при длительном употреблении снижает когнитивную гибкость, ухудшает память и способность к планированию. Она отметила, что в краткосрочной перспективе вещество действительно может давать концентрацию.