23 апреля 2026 в 14:26

Врач рассказала о главной опасности вейпов

Врач Пятикова: вейпы опасны из-за стремительного развития поражения легких

Поражение легких от вейпов может развиться за несколько месяцев, рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» врач — аллерголог, пульмонолог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Елена Пятикова. Она отметила, что такое состояние называют «попкорновой болезнью».

В критических случаях это заканчивается тяжелой хронической болезнью легких и даже летальным исходом, — рассказала Пятикова.

Врач объяснила, что к симптомам такого состояния относятся кашель, который не приносит облегчения, сухой или с малым эффектом, одышка даже при минимальной физической активности, свистящие звуки при дыхании, ощущение сдавленности или жжения в области грудной клетки. При появлении признаков «попкорновой болезни» она посоветовала как можно быстрее обратиться к врачу.

Ранее врач Екатерина Сысоева рассказала, что никотин, который попадает в организм через вейпы, при длительном употреблении снижает когнитивную гибкость, ухудшает память и способность к планированию. Она отметила, что в краткосрочной перспективе вещество действительно может давать концентрацию.

Здоровье
вейпы
болезни
врачи
«Предавали дипломатию»: Иран развеял мифы о переговорах с США
Север Украины оказался в темноте
«Радиостанция Судного дня» передала восьмое послание за день
Боня ответила на предложение Соловьева прийти к нему на телешоу
Бойцы ВСУ открыто назвали Зеленского предателем
Посол Ирана заявил об исторической победе над США и Израилем
Прокурор согласился за 6 млн рублей утилизировать отходы в воинской части
Евросоюз ограничил импорт российских металлов
Военэксперт оценил последствия ядерных учений Франции и Польши
Завалившим ОГЭ школьникам дали возможность получить профессию
Израиль выразил желание возобновить конфликт с Ираном
«Навсегда»: в Германии заявили о серьезных изменениях в отношениях с РФ
Трамп «проверил на вшивость» союзников по НАТО во время операции в Иране
В «Транснефти» оценили перспективы для прокачки нефти в ФРГ по «Дружбе»
Евросоюз ввел санкции против популярного российского банка
В ГД захотели ввести скидку 50% студентам на билеты перед отбытием поезда
Кабмин выделит миллиард рублей на путевки в лагеря для детей из приграничья
Американка сделала музыкальную подвеску из скелета сестры
Украинцы бегут в панике, «попкорновая» болезнь в РФ: что будет дальше
Россиянка закопала сотни тысяч рублей на кладбище ради «снятия порчи»
Дальше
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
