«Иран никогда не сдастся»: посол ответил на ожидания Трампа

Иран не сдастся, вопреки заявлениям американского президента Дональда Трампа, и не будет вести переговоры под давлением, сообщил посол Исламской Республики в Каире Моджтаба Фердоуси Пур. По словам дипломата, которые приводит ТАСС, Москва может стать гарантом реализации будущего соглашения между двумя сторонами.

Мы не позволим, чтобы США говорили с нами с позиции силы. Иран никогда не сдастся и не будет вести переговоры под давлением и угрозами новых атак, — отметил он.

До этого сообщалось, что стоимость военной операции Соединенных Штатов против Ирана превысила $65 млрд (6,37 трлн рублей). Ресурс Iran War Cost Tracker, обновляющий данные в реальном времени, зафиксировал эту отметку на 59-й день боевых действий.

