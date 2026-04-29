«Африканский корпус» России спас Мали от Украины и ЦРУ: что будет дальше

Министерство обороны РФ сообщило, что бойцы российского «Африканского корпуса» помогли предотвратить государственный переворот в Мали. По данным ведомства, местные вооруженные группировки атаковали столицу Бамако и несколько других крупных городов, но получили отпор от российских специалистов. Опрошенные NEWS.ru эксперты отмечают: сейчас в Мали фактически решается судьба региона. Что происходит в республике и кому выгодно свержение ее руководства — в материале NEWS.ru.

Что известно о госперевороте в Мали

Пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что ранним утром 25 апреля группировка «Джамаат Нусрат аль-Ислам валь-Муслимин», связанная с «Аль-Каидой» (организация признана в России террористической, деятельность запрещена), и туарегский «Фронт освобождения Азавада» предприняли попытку вооруженного переворота в Мали. Они одновременно атаковали четыре крупных населенных пункта — Бамако, Севаре, Гао и Кидаль. В МО оценили общую численность боевиков примерно в 12 тысяч человек.

Нападавшие намеревались захватить ключевые объекты в Бамако, включая президентский дворец. Однако российский «Африканский корпус», силы которого дислоцированы в Мали, в ожесточенных боях с превосходящими силами противника нанес ему «невосполнимые потери», подчеркнули в Минобороны. В итоге боевики были вынуждены отказаться от своих планов, а в Мали сохранилась власть законного правительства и была предотвращена массовая гибель гражданского населения.

МО уточнило, что российские бойцы при отражении атаки применили все типы вооружения — танки, боевые машины пехоты, бронетранспортеры, артиллерийские и минометные системы, реактивные системы залпового оня. Кроме того, в операции была задействована авиация: экипажи самолетов Су-24 совершили шесть боевых вылетов, а вертолетов Ми-8 и Ми-24 — более 20.

Заместитель главы МИД РФ Георгий Борисенко сообщил, что «Африканский корпус» в боях также понес потери. Количество жертв дипломат не уточнил. В правительстве Мали заявили о гибели министра обороны страны: Садио Камара был убит в результате подрыва «шахид-мобиля» около его резиденции на армейской базе Кати в пригороде Бамако.

Су-24 Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Политолог-африканист Александр Прокофьев в беседе с NEWS.ru отметил, что «Африканский Корпус» в очередной раз продемонстрировал свою способность быть опорой союзникам РФ на Черном континенте.

«Происходящее в Мали — это вызов всей той работе, которую проводит Россия в зоне Сахеля. Это испытание на прочность не только Мали, но и Нигера, и Буркина-Фасо. Очевидно, что „Африканский корпус“ является стержневой силой, благодаря которой удалось удержать ситуацию под контролем и не допустить значительно более печальных последствий», — отметил он.

Кто готовил переворот в Мали на самом деле

По данным Минобороны РФ, боевиков, задействованных в попытке госпереворота, готовили украинские и европейские наемники-инструкторы. О причастности Запада к случившемуся заявил и российский МИД.

«В настоящее время продолжаются усилия по ликвидации бандформирований, в подготовке которых, по предварительной информации, могли принимать участие силовые структуры Запада», — гласит сообщение министерства.

Политолог-международник Геворг Мирзаян рассказал NEWS.ru, что, помимо Украины и стран Европы, свои интересы в регионе Сахеля есть у США.

Сабель, Африка Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Он имеет важное значение для Франции, которая действует там совместно со своими сильнейшими союзниками — Соединенными Штатами. И какими бы ни были публичные отношения лидеров этих государств, задача вытеснить из Сахеля российских военных и исключить русское влияние на регион их объединяет», — подчеркнул эксперт.

При этом Мирзаян считает, что более масштабного вмешательства США, Франции или Украины в дела Мали пока ждать не стоит — это вызвало бы много «неудобных» вопросов у населения этих стран. Однако политолог допускает, что Вашингтон, Париж и Киев будут и дальше устраивать диверсии и активно использовать наемников для помощи местным боевикам.

«Абсолютно понятно, почему Запад использует украинских военных в помощь туарегам и прочим террористам: у них большой боевой опыт. По сути, Россия и Украина сейчас учат весь мир воевать по-новому. И с точки зрения французов и американцев, кому как не украинцам натравливать боевиков на силы российского „Африканского корпуса“, да и самим подавать им пример?» — пояснил Мирзаян.

Как Россия поможет Мали

«Африканский корпус» сообщает, что по состоянию на 28 апреля обстановка в Мали остается сложной. Сейчас его подразделения выведены с опорного пункта в Кидале. Тем не менее они продолжают «боевую работу по уничтожению террористов».

«За прошедшие сутки силами авиации Корпуса нанесено несколько бомбовых ударов по выявленным скоплениям и лагерям боевиков», — гласит сообщение корпуса в Telegram-канале.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на скорейшую стабилизацию обстановки в Мали.

Дмитрий Песков Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

«Важно, чтобы как можно скорее в стране все вернулось в мирное, стабильное русло», — сказал он.

Прокофьев уверен, что в ближайшее время роль российских военных в ситуации в Мали будет только нарастать. По его словам, отраженная попытка госпереворота станет для Бамако болезненным уроком. Смогут ли Вооруженные силы Мали сделать из него правильные выводы — большой вопрос, от ответа на который зависит будущее всего региона, уверен африканист.

«Роль „Африканского корпуса“ здесь будет важна не только как силы, на которую могут опереться власти Мали, или „пожарной команды“ — хотя это, конечно, первично в настоящий момент. Но куда важнее способность наших военных структурно переформатировать вооруженные силы страны для более эффективного противостояния угрозе», — заключил собеседник.

