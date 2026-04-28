В Кремле отреагировали на атаки боевиков в Мали Песков заявил о важности скорейшей стабилизации ситуации в Мали

Россия выступает за скорейшую стабилизацию ситуации в Мали, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. При этом представитель Кремля перенаправил вопрос о численности Африканского корпуса в Минобороны РФ, передает РИА Новости.

Мы же считаем, что важно, чтобы как можно скорее в стране все вернулось в мирное, стабильное русло, — сказал Песков.

Ранее замглавы МИД РФ Георгий Борисенко заявил, что после скоординированной атаки повстанцев в Мали имеются жертвы со стороны Африканского корпуса Минобороны России. По словам дипломата, 25 апреля террористические группы и туарегские сепаратисты нанесли удары по Вооруженным силам Мали и подразделениям российского корпуса.

До этого сообщалось, что подразделения Африканского корпуса армии России вместе с малийскими военнослужащими покинули город Кидаль. По словам представителей подразделения, соответствующее решение было принято совместно с властями Мали.

Прежде правительство Мали подтвердило гибель министра обороны и по делам ветеранов Садио Камары. Главу ведомства убили 25 апреля в результате нападения боевиков на его дом. По данным властей, в результате атаки также погибли жена министра и двое его внуков.