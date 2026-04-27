Правительство Мали подтвердило потерю высокопоставленного политика

Правительство Мали официально подтвердило гибель министра обороны и по делам ветеранов Садио Камары. Он был убит 25 апреля в результате атаки боевиков на его дом, объявил по государственному телевидению официальный представитель правительства Исса Усман Кулибали.

Жертвами нападения также стали жена министра и двое его внуков. По данным журнала Jeune Afrique, у резиденции главы Минобороны на армейской базе Кати в пригороде Бамако был подорван грузовик, начиненный взрывчаткой. Ответственность за теракт пока никто на себя не взял. Власти Мали проводят расследование и усиливают меры безопасности в столице.

Ранее стало известно, что в Мали вооруженные радикальные группировки провели скоординированные атаки по ряду ключевых объектов в столице Бамако и других городах. Повстанцы-туареги из FLA заявили, что установили контроль над городом Кидаль на севере Мали. Кулибали информировал, что не менее 16 человек получили ранения в результате нападения боевиков. По его словам, атака также привела к материальному ущербу.