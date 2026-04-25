В Мали произошла попытка военного переворота

В Мали вооруженные радикальные группировки нанесли скоординированные удары по ряду ключевых объектов в столице Бамако и других городах, сообщают «Известия». Бои начались одновременно в нескольких регионах. Повстанцы-туареги из FLA уже объявили об установлении контроля над городом Кидаль на севере страны.

Наибольшую тревогу вызывают взрывы в районе военной базы Кати, которая находится недалеко от столицы, а также перестрелки у международного аэропорта Модибо Кейта. Генштаб ВС Мали квалифицировал произошедшее как действия террористических групп. Там подчеркнули, что ситуация в Бамако контролируется армией. В столице перекрыты дороги, выставлены блокпосты, проводится проверка транспорта.

Ситуация усугубляется тем, что значительная часть севера и востока страны уже давно не контролируется правительством. Сегодняшние события стали одними из крупнейших скоординированных нападений в Мали за последние годы, сказано в публикации. Некоторые эксперты разделяют мнение, что попытка переворота может быть инспирирована французскими спецслужбами, которые постепенно теряют власть в регионе.

Ранее бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор предупредил, что на Украине может произойти военный переворот. По его словам, в условиях столь быстрого развития событий предложения США по мирному плану могут утратить практическое значение.