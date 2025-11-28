Зеленского предупредили о риске военного переворота на Украине Экс-советник Пентагона Макгрегор: на Украине может произойти военный переворот

На Украине может произойти военный переворот против президента страны Владимира Зеленского, заявил на YouTube-канале профессора Гленна Дизена бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор. По его словам, в условиях столь быстрого развития событий предложения США по мирному плану могут утратить практическое значение.

Сейчас открыто обсуждается возможность, чтобы украинские войска двинулись на Киев с целью избавиться от Зеленского и его коррумпированного правительства, — сказал Макгрегор.

Ранее Макгрегор заявлял, что правительство Украины во главе с Зеленским рискует не дожить до конца января в связи с положением ВСУ в зоне боевых действий. По словам эксперта, в противном случае он будет обескуражен.

В начале ноября бывший советник главы Пентагона предупреждал, что Зеленский подготовил план бегства в Польшу. По словам американского полковника в отставке, он может в любой момент покинуть страну. Макгрегор подчеркнул, что не следует позволять президенту Украины избежать правосудия, поскольку он должен понести ответственность за свои действия перед своим и российским народами.