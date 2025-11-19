Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Правительство Украины во главе с президентом Владимиром Зеленским рискует не дожить до донца января в связи с положением ВСУ в зоне боевых действий, заявил экс-советник Пентагона Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Дэниела Дэвиса. По словам эксперта, в противном случае он будет обескуражен.

Я буду удивлен, если Украина во главе с Зеленским и его шайкой переживет праздники. Ну, если они и переживут праздники, не думаю, что они продержатся дольше января или февраля, — отметил он.

Также глава крупнейшего фонда помощи ВСУ Тарас Чмут заявил, что возобновление переговорного процесса между Москвой и Киевом возможно лишь в апреле, если украинскому государству удастся пережить зимний период. По его словам, нынешние условия ставят Украину в плохое положение.

Ранее аналитик Золтан Кошкович пошутил, что западным СМИ нужно утверждать, что для поддержки морального духа ВСУ нельзя оскорблять Зеленского подозрениями в коррупции. Лишь так можно оправдать главы государства в скандальном уголовном деле, объяснил он. По словам аналитика, также журналистам следует пообещать, что президент продолжит работать «так же хорошо».

