Еще один российский аэропорт не принимает самолеты

Еще один российский аэропорт не принимает самолеты Аэропорт Тамбова временно закрыт для самолетов

Аэропорт Тамбова временно не принимает и не отправляет самолеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Это необходимо для обеспечения полной безопасности полетов.

Аэропорт Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Кроме того, в настоящий момент остаются закрытыми аэропорты Саратова, Самары и Пензы. Там также ввели меры безопасности.

Ранее стало известно, что рейс из Санкт-Петербурга в Калининград уже третий раз не смог приземлиться в аэропорту Храброво из-за непогоды и вернулся в Пулково. Время вылета переносили девять раз, люди провели несколько ночей в аэропорту, а гостиницу им предоставили только после скандала.

Тем временем дорожное движение в Сочи оказалось парализовано из-за мощного снегопада. Наиболее сложная ситуация сложилась на Мамайском перевале — не исключено, что многие встретят Новый год в своих автомобилях. Спецтехника пытается пробиться к затору, однако пока безуспешно.