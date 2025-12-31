Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
31 декабря 2025 в 19:33

Еще один российский аэропорт не принимает самолеты

Аэропорт Тамбова временно закрыт для самолетов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Аэропорт Тамбова временно не принимает и не отправляет самолеты, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале. Это необходимо для обеспечения полной безопасности полетов.

Аэропорт Тамбов (Донское). Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов, — говорится в сообщении.

Кроме того, в настоящий момент остаются закрытыми аэропорты Саратова, Самары и Пензы. Там также ввели меры безопасности.

Ранее стало известно, что рейс из Санкт-Петербурга в Калининград уже третий раз не смог приземлиться в аэропорту Храброво из-за непогоды и вернулся в Пулково. Время вылета переносили девять раз, люди провели несколько ночей в аэропорту, а гостиницу им предоставили только после скандала.

Тем временем дорожное движение в Сочи оказалось парализовано из-за мощного снегопада. Наиболее сложная ситуация сложилась на Мамайском перевале — не исключено, что многие встретят Новый год в своих автомобилях. Спецтехника пытается пробиться к затору, однако пока безуспешно.

аэропорты
Тамбов
Росавиация
происшествия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ульяновском аэропорту ввели временные ограничения
Пушилин сообщил об ужасном и шокирующем отношении ВСУ к гражданским
Южноамериканской страна встала на сторону России после атаки на Валдай
Телезрители увидят Долину на нескольких каналах в новогоднюю ночь
Полсотни поездов застряли в снежном плену в предновогодний вечер
Мемкоин помог семье Трампа стать богаче на миллиарды
В самарском аэропорту задерживают 13 рейсов
СК раскрыл детали расследования по делу семьи Усольцевых
В задержании экипажа Финляндией найден «российский след»
Возвращение в кино, рождение сына, развод: как живет Анастасия Сиваева
Дед Мороз перелетел озеро Байкал, чтобы поздравить жителей Иркутска
Министр армии США ездил в Киев и угрожал прекратить военную помощь
Время «Орешника» пришло, новое звено в пропаже Усольцевых: что будет дальше
Макрона не пригласили на прощание с Бардо
Си Цзиньпин пообещал воссоединить Китай и Тайвань в своей новогодней речи
На Солнце произошла мощная вспышка
Бойцы СВО записали новогоднее поздравление вместе с пухлым котиком
Лукашенко подметил одну деталь в атаке на резиденцию Путина
Зеленский уволил «друга Ермака» в новогоднюю ночь
Газманов поздравил бойцов СВО с Новым годом
Дальше
Самое популярное
Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки
Общество

Простой маринад для утки на Новый год: делает мясо тающим и ароматным за сутки

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии
Власть

МИД России вызвал временных поверенных в делах Латвии, Литвы и Эстонии

Удобное горячее на Новый год — курица и гарнир в одном противне: накормите всю семью до отвала
Общество

Удобное горячее на Новый год — курица и гарнир в одном противне: накормите всю семью до отвала

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.