Судья вершила судьбы людей во время отдыха в Сочи Судья из Тамбова вынесла 10 приговоров во время отдыха в Сочи

Судья из Тамбова с 15-летним стажем работы, находясь на отдыхе в сочинском санатории «Светлана», вынесла 10 приговоров, передает Telegram-канал Mash. По его данным, с 5 по 19 ноября 2021 года она работала по видеосвязи — звонила секретарю и отдавала распоряжения.

В материале сказано, что в один из видеозвонков судья случайно показала кусочек моря и другие детали своего отдыха. Коллега рассказала об этом начальству. Все вынесенные судьей приговоры отменили. Ей грозит до четырех лет тюрьмы за вынесение заведомо неправосудных приговоров.

