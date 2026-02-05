Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
05 февраля 2026 в 17:39

Судья вершила судьбы людей во время отдыха в Сочи

Судья из Тамбова вынесла 10 приговоров во время отдыха в Сочи

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Судья из Тамбова с 15-летним стажем работы, находясь на отдыхе в сочинском санатории «Светлана», вынесла 10 приговоров, передает Telegram-канал Mash. По его данным, с 5 по 19 ноября 2021 года она работала по видеосвязи — звонила секретарю и отдавала распоряжения.

В материале сказано, что в один из видеозвонков судья случайно показала кусочек моря и другие детали своего отдыха. Коллега рассказала об этом начальству. Все вынесенные судьей приговоры отменили. Ей грозит до четырех лет тюрьмы за вынесение заведомо неправосудных приговоров.

Ранее сообщалось, что экс-главу управления МВД по Владимирской области Валерия Медведева арестовали по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Возбуждено уголовное дело, суд в Москве избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Также стало известно, что в Москве арестовали бывшего главу ФГАУ «Росжилкомплекс» по уголовному делу о мошенничестве на 1 млрд рублей с жилищным фондом Минобороны РФ. Фигуранты дела организовали заключение договоров на эксплуатацию, обслуживание недвижимого имущества и оказание иных ЖКУ по завышенным ценам.

судьи
приговоры
отпуска
Тамбов
Сочи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам в Таиланде грозит тюрьма и депортация из-за прогулки с нюансом
«Не может быть предметом торга»: Лавров исключил языковые уступки Киеву
В Госдуме заявили о росте эффективности в борьбе с кибермошенниками
ВСУ атаковали Россию с помощью 40 БПЛА за пять часов
В ГД высказались о возможном продлении договора США и РФ по ядерным силам
Минюст РФ пополнил черный список организаций
В Белгородской области раскрыли печальные последствия нового налета ВСУ
Новое фото, отказ выходить в люди, списки Эпштейна: как живет Алла Пугачева
Суда с контрабандной нефтью захватили в Персидском заливе
Кравцов раскрыл особенность всех школ, где произошли нападения
«Мы обожглись»: Лавров об отношениях России со странами Запада
В Госдуме перечислили самые востребованные в 2026 году специальности
Лавров рассказал о тайных переговорах с некоторыми лидерами Евросоюза
Депутат Нилов предложил новое наказание для нерадивых работодателей
«Средств достаточно»: названо оружие России, способное уничтожить ПРО США
«Всегда возьмет трубку»: Лавров сообщил о готовности Путина к предложениям
Стало известно, почему в Евросоюзе нарастает недовольство Германией
Раскрыто, как метеорит мог оказаться в числе стратегически важных товаров
В Красной Пахре 10 постояльцев частного пансионата заразились инфекцией
«Низкий поклон»: в ГД предложили госнаграду для воспитателя из Бугуруслана
Дальше
Самое популярное
Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году
Семья и жизнь

Большая перемена: законы для дачников и садоводов в 2026 году

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту
Общество

Картошка, яйцо и ни грамма муки — жарю на хорошо разогретом масле. Настоящие деруны как в детстве — ажурные, с пузырьками, тают во рту

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане
Общество

Печень заливаю кефиром — и сразу в духовку: шикарный ужин как в ресторане

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.