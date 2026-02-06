В Тамбове рассмотрят дело судьи, выносившей решения из Сочи

Тамбовский областной суд приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении судьи, которая в период коронавирусных ограничений выносила судебные решения, находясь в санатории в Сочи, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судебной системы Тамбовской области. Разбирательство касается событий ноября 2021 года и связано с рассмотрением гражданских дел без проведения заседаний.

Согласно материалам дела, в ноябре 2021 года судья отправилась в санаторий «в связи с нерабочими днями, а также предоставленными в установленном порядке днями отдыха и отпуска». На тот момент в ее производстве находились 10 гражданских дел, по которым суд назначил судебные заседания. Следствие считает, что судья распечатала и подписала заведомо неправосудные судебные акты.

Дело рассматривается в областном суде. Судья вынесла решения, а не приговоры, события имели место в 2021 году. Идет судебное следствие, — заявили в судебной инстанции.

Ранее стало известно, что в Москве арестовали бывшего главу ФГАУ «Росжилкомплекс» по уголовному делу о мошенничестве на 1 млрд рублей с жилищным фондом Минобороны РФ. Фигуранты дела организовали заключение договоров на эксплуатацию, обслуживание недвижимого имущества и оказание иных ЖКУ по завышенным ценам.