«Борт прибыл»: из Дохи в Москву прилетел «послезапретный» самолет

Первый после восстановления сообщения самолет прилетел в Шереметьево из Дохи

Пассажирский самолет Пассажирский самолет Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru
В аэропорту Шереметьево совершил посадку первый после длительного перерыва регулярный рейс из столицы Катара Дохи, сообщили ТАСС в воздушной гавани. Полет совершил борт авиакомпании Qatar Airways, он успешно и без происшествий прибыл в Москву.

Борт Qatar Airways прибыл в Москву. В настоящее время идет регистрация пассажиров на рейс в обратном направлении, — сказал собеседник агентства.

Восстановление регулярного сообщения с Катаром стало возможным после стабилизации ситуации в регионе, вызванной эскалацией конфликта вокруг Ирана. Полеты в страны Персидского залива были приостановлены или ограничены из-за военной операции США и Израиля и последовавших за ней ответных ударов. Возобновление рейсов — важный шаг к нормализации транспортного сообщения.

При этом в самом Катаре ситуация остается беспокойной. Так, несколько часов назад государственная компания Катара Qatar Energy заявила, что ее промышленная площадка в Рас-Лаффане, где расположен крупнейший завод по производству сжиженного природного газа, подверглась ракетному обстрелу. В результате возник пожар, нанесен значительный ущерб. Группы экстренного реагирования были немедленно развернуты для ликвидации возникшего пожара.

