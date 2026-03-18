18 марта 2026 в 21:05

Двух подростков наказали за попытку сжечь локомотивы

Суд в Рязани дал двум подросткам сроки за попытку поджога локомотивов

Суд в Рязани вынес приговор двум подросткам, признав их виновными в совершении теракта и покушении на него, сообщает СК. 16-летний юноша получил восемь лет и шесть месяцев лишения свободы, его 14-летняя знакомая — три года и шесть месяцев. Оба будут отбывать наказание в воспитательной колонии.

Собранные следственными органами СК России по Рязанской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора в отношении двух несовершеннолетних жителей областного центра, — говорится в сообщении.

По данным следствия, в октябре 2024 года старший из фигурантов, действуя по указанию террористической организации, вовлек в преступление девушку. За деньги они подожгли вышку сотовой связи в Рязани и пытались поджечь три электровоза.

Ранее сообщалось о задержании 15-летнего жителя Уфы, который готовил теракт в православном храме. Подросток 2009 года рождения являлся сторонником запрещенной международной террористической организации. Установлено, что юноша был завербован через Telegram куратором с территории Украины.

