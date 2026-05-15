Мирошник высказался о ночной атаке на Рязань

Ответственность за ночную атаку ВСУ по Рязани лежит на западных странах, поддерживающих Киев, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник эфире телеканала «Соловьев Live». По его словам, власти Киева продолжают подобные действия благодаря политической и дипломатической поддержке со стороны союзников.

Произошедшее в Рязани нельзя трактовать иначе, как террористический акт и нарушение норм международного гуманитарного права, отметил дипломат. Западные страны, по мнению Мирошника, препятствуют расследованию подобных атак и продолжают защищать Киев на международных площадках.

Посол подчеркнул, что атаки по российским регионам стали частью запрещенных методов ведения войны. По его словам, Запад продолжает оказывать поддержку украинской стороне, несмотря на последствия таких ударов.

Ранее депутат Госдумы Андрей Колесник в разговоре с NEWS.ru прокомментировал атаку на Рязань. Он заявил, что часть беспилотников для ВСУ производится за пределами Украины. По мнению члена ГД, необходимо уничтожать логистические маршруты, по которым украинская армия получает БПЛА.