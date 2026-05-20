Врачи борются за жизнь школьника после обрушения балкона в Севастополе

Врачи борются за жизнь школьника после обрушения балкона в Севастополе Развожаев: одного из пострадавших в севастопольской школе выпускников оперируют

Одного из трех подростков, находящихся в тяжелом состоянии после обрушения балкона в школе Севастополя, сейчас оперируют, заявил глава города Михаил Развожаев. По его словам, которые передает РИА Новости, всего пострадали девять выпускников — шесть юношей и три девушки в возрасте 17 лет.

Один парень прямо сейчас находится на операционном столе, двумя другими тоже занимаются медики, — отметил губернатор.

Ранее сообщалось, что при обрушении балкона пострадал 17-летний серебряный призер среди юниоров в Первенстве Крыма по армрестлингу. Юноша также многократно участвовал в соревнованиях по силовым видам спорта в республике. В марте этого года подросток взял серебро на престижном фестивале «Крымская весна».

До этого стало известно, что по факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело. Как уточнили в СУ СК России по Севастополю и Крыму, в 2025 году здание учебного заведения было введено в эксплуатацию после капитального ремонта. По некоторым данным, на капремонт было потрачено около 3,8 млн рублей.