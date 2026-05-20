Водитель погиб при обстреле ВСУ машины с хлебом ВСУ обстреляли машину с хлебом в Херсонской области

Один человек погиб, другой получил ранения и был госпитализирован при обстреле ВСУ машины с хлебом в Херсонской области, сообщил глава Каховского округа Павел Филипчук в МАКСе. По его словам, хлеб везли людям, проживающим рядом с линией фронта.

Машина с хлебом попала под обстрел украинских боевиков в Софиевке. <…> В результате этой атаки ранения тяжелой и средней степени тяжести получили двое мужчин: водитель машины и его напарник. Военные медики оперативно оказали первую помощь, но одного из мужчин не удалось спасти. Другого пострадавшего госпитализировали, — отметил он.

Утром 20 мая пресс-служба Минобороны РФ проинформировала, что силы ПВО за ночь ликвидировали и перехватили 273 украинских беспилотника над регионами России. По данным ведомства, БПЛА сбили над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Волгоградской, Калужской, Курской, Липецкой, Ленинградской, Нижегородской, Новгородской, Орловской, Ростовской, Смоленской, Тверской, Тульской областей. Утром 17 мая сообщалось о 556 сбитых БПЛА.