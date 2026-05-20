Нейросеть разнесла «несокрушимую» защиту Apple, которую создавали годами

Исследователи компании Calif получили тестовый доступ к новейшей модели искусственного интеллекта Mythos, разработанной Anthropic, пишет The Wall Street Journal. Они за пять дней взломали флагманскую систему безопасности macOS — технологию MIE, на создание которой Apple потратила более пяти лет.

Механизм, представленный в сентябре 2025 года, позиционировался как кульминация инженерных усилий корпорации. MIE встроен прямо в чипы Apple Silicon и охватывает аппаратный и программный уровни.

Еще до взлома Anthropic предупреждала, что при злоупотреблении Mythos способен вызвать глобальный кризис в сфере кибербезопасности, поэтому модель не сделали общедоступной. Доступ к ней получили лишь правительство США и избранные организации в рамках коалиции крупнейших технологических и финансовых компаний — для оборонительного применения.

Кроме того, эксперты сходятся во мнении, что самостоятельное проведение кибератак нейросетями без участия человека — лишь дело времени. Время между публичным раскрытием уязвимости и появлением вредоносного ПО сократилось с 771 дня в 2018 году до менее чем четырех часов, и ИИ — главный фактор этого обвала.

Ранее Федеральное бюро расследований и Агентство национальной безопасности сообщили о масштабной кампании взлома домашних и офисных маршрутизаторов в США. Спецслужбы обвинили в атаке хакерскую группировку APT28, также известную как Fancy Bear.