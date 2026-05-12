12 мая 2026 в 09:05

IT-эксперт объяснил, как определить оригинальность iPhone

IT-эксперт Пермяков: буква M в номере модели iPhone говорит о его оригинальности

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Буква M в номере модели iPhone указывает на то, что устройство было продано как новое и оригинальное в розничной сети, заявил NEWS.ru руководитель аналитического центра «Г.У.Р.У.», IT-эксперт Роман Пермяков. По его словам, буква F означает официальное восстановленное устройство от Apple, а символ N указывает на replacement, то есть аппарат, выданный взамен бракованного по гарантии.

В народных гайдах серийный номер и номер модели сливаются в один «секретный код». Многие в этом путаются. Но на самом деле это две разные строки в настройках устройства. Serial Number — это уникальный идентификатор конкретного экземпляра. Model Number — это код товарной позиции. Первая буква — это история про Model Number, а не серийник. M означает, что устройство продано как новое в рознице, F — официальный refurbished от Apple или оператора — то, что в РФ называют восстановленный телефон. N — это replacement, то есть выдан Apple взамен бракованного по гарантии, а P — персонализированный, новый. Брак чаще скрывается за M-номером, потому что это полностью новый аппарат, который мог идти с завода с дефектом, — пояснил Пермяков.

Ранее эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов заявил, что пароль должен содержать знаки, которые не используются в алфавите, а также быть не короче семи символов, тогда его будет сложно взломать. Он отметил, что также стоит использовать рандомные сочетания букв и цифр.

Дмитрий Бугров
Дмитрий Новиков
