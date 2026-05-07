07 мая 2026 в 15:22

Россиянам раскрыли, как создать наиболее безопасный пароль

Киберэксперт Мясоедов: пароль должен содержать специальные знаки

Чтобы пароль было сложно взломать, он должен содержать знаки, которые не используются в алфавите, а также быть не короче семи символов, посоветовал эксперт по кибербезопасности Павел Мясоедов. В разговоре с «Москвой 24» он подчеркнул, что также стоит использовать рандомные сочетания букв и цифр.

Должны быть рандомные сочетания. Причем желательно использовать не только цифры с буквами разного регистра, но и знаки, не характерные для алфавита, если площадка дает такую возможность. К тому же код должен состоять не менее чем из семи символов. Все, что короче, уже сильно повышает риски взлома, — пояснил Мясоедов.

Он также порекомендовал менять пароль раз в полгода. Это поможет в ситуации, если пароль все же был засвечен.

Ранее появилась информация, что в России участились поломки iPhone на фоне блокировки Telegram, поскольку пользователи смартфонов начали беспрерывно использовать VPN. По словам специалистов, основная причина — ночная зарядка гаджета при работе приложения в фоновом режиме.

