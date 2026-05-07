07 мая 2026 в 16:23

Школьники познакомились с фармпроизводством благодаря «Биннофарм Групп»

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Российская фармацевтическая компания «Биннофарм Групп» активно развивает программу профориентационных экскурсий для студентов и школьников уже с 2022 года. За это время более тысячи учащихся из разных уголков России смогли побывать на производственных площадках и в R&D-центре компании.

Экскурсии проводятся на предприятиях в Зеленограде, Подмосковье, Ставрополе, а также в Калужской и Курганской областях. Гости знакомятся с полным циклом создания лекарств — от разработки и синтеза субстанций до контроля качества и выпуска готовой продукции.

Экскурсии на предприятия «Биннофарм Групп» являются частью профессиональной адаптации будущих специалистов. Нам важно знакомить студентов и школьников с высокотехнологичным оборудованием, организацией производственной деятельности, структурой фармацевтических предприятий и спецификой работы на них. Социальное партнерство со школами, вузами и колледжами привлекает с каждым годом все большее количество активной молодежи, которые записываются к нам на стажировки, а потом остаются в компании, — отметила директор по персоналу и организационному развитию «Биннофарм Групп» Татьяна Федченко.

За четыре года компания провела более 60 экскурсий. Среди посетителей были в том числе будущие фармацевты, инженеры, химики и биотехнологи.

«Биннофарм Групп» активно сотрудничает с 25 учебными заведениями России, среди которых МГУ, ПМГМУ им. И. М. Сеченова, МИФИ, Московский Политех, МГОК, вузы Кургана, Орла, Воронежа, Рязани, Екатеринбурга, Казани, Архангельска и Томска. Важной составляющей стратегии компании по формированию кадрового резерва и укреплению кадрового потенциала российской фармацевтической отрасли стали образовательные инициативы и работа со школьниками и студентами.

Ранее гендиректор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов рассказал о трансформации российского фармацевтического рынка в глобальном контексте. Спикер отметил, что российские технологии и качество производства сегодня востребованы на рынках Юго-Восточной Азии. Как он отметил, развитию бизнеса способствуют усложнение продуктовой линейки, внедрение инноваций и создание сильных брендов.

